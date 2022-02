QUARTO ALBUM DEI MODERAT A MAGGIO. IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “MORE D4TA”

A distanza di sei anni dal loro terzo LP, “III“, i Moderat stanno per ritornare con una nuova sulla lunga distanza, “MORE D4TA” (pre-order), ih uscita il prossimo 13 maggio via Monkeytown Records.

Dopo il lungo periodo di pausa annunciato nel 2017, Sascha Ring (Apparat) e Gernot Bronsert e Sebastian Szary dei Modeselektor sono finalmente tornati insieme per scrivere questo nuovo disco “indulgendo in estesi attacchi di sperimentazione e lentamente dando corpo alle idee mentre si tuffavano nella composizione modulare, nel field recording e in altre stranezze sonore”.

Il primo estratto dal nuovo album del trio elettronico di Berlino è la title-track “MORE D4TA”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Vi ricordiamo inoltre che i tedeschi saranno in Italia due volte nel corso del 2022: venerdì 10 giugno all’Auditorium Parco Della Musica di Roma (per il Just Music Festival) e mercoledì 9 novembre all’Alcatraz di Milano.

“MORE D4TA” Tracklist:

1. FAST LAND

2. EASY PREY

3. DRUM GLOW

4. SOFT EDIT

5. UNDO REDO

6. NEON RATS

7. MORE LOVE

8. NUMB BELL

9. DOOM HYPE

10. COPY COPY