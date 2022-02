SECONDO LP DI ORVILLE PECK AD APRILE. ASCOLTA QUATTRO NUOVO PEZZI

A tre anni dall’uscita del suo LP d’esordio, “Pony“, Orville Peck è pronto per ritornare con un nuovo LP, “Bronco” (pre-order), in uscita il prossimo 8 aprile via Columbia Records.

Il nuovo album del musicista di stanza in Canada è diviso in tre “chapter” e qui sotto è già possibile ascoltare quattro canzoni e vedere il video del singolo “C’mon Baby, Cry”.

“Questo è il mio album più appassionato e autentico fino ad oggi”, dice Peck. “Sono stato ispirato dal country rock, dalla psichedelia degli anni ’60 e ’70, dalla California e dal bluegrass con tutto ancorato al country. “Bronco” parla dell’essere sfrenato ed è il culmine di un anno di tour, scrivendo in isolamento e attraversando e alla fine emergendo da un periodo personale impegnativo”.

“Bronco” Tracklist:

1. Daytona Sand

2. The Curse Of The Blackened Eye

3. Outta Time

4. Lafayette

5. C’mon Baby, Cry

6. Iris Rose

7. Kalahari Down

8. Bronco

9. Trample Out The Days

10. Blush

11. Hexie Mountains

12. Let Me Drown

13. Any Turn

14. City Of Gold

15. All I Can Say