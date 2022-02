BARZIN SVELA I DETTAGLI DEL SUO QUINTO DISCO. ASCOLTA LA TITLE-TRACK “VOYEURS IN THE DARK”.

“Voyeurs In the Dark” è il titolo del quinto album in studio di Barzin ed uscirà per la sodale etichetta Monotreme il prossimo 22 aprile.

La title-track è il primo ascolto che ci regala il cantautore canadese di origini libanesi:

Il video di “Voyeurs in the Dark” è un viaggio sensuale attraverso un paesaggio urbano notturno.

Ricordo, anni fa, di essermi imbattuto in un passaggio scritto dallo scrittore e psicologo James Hillman, spiega Barzin.

Diceva: ‘L’unica soluzione al desiderio di unione è l’unione con il desiderio’. Questo è rimasto con me da allora, e penso che abbia informato questa canzone.

“Voyeurs In the Dark” che ha avuto una gestazione lunga 4 anni segue “Viewfinder” (2020), colonna sonora composta da Barzin per l’omonimo film di debutto del regista Jason Yeomans, e l’acclamato, soprattutto dalle nostre parti, “To Live Alone In That Long Summer” pubblicato nel 2014.

Lo scorso giugno invece il cantautore si era lanciato in una commovente cover di “Sad and Beautiful World” di Sparklehorse.

Tracklist:

1. Voyeurs in the Dark

2. Born Yesterday

3. Knife in the Water

4. Watching

5. Golden Stairs

6. I Don’t Want to Sober Up

7. Impossible Voice

8. It’s Never Too Late to Lose Your Life

9. Forever Arriving

10. To Be Missed in the End

11. Distant Memories