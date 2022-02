GUARDA LUCY DACUS ESIBIRSI SU UN DIVANO A DETROIT

Il suo ottimo terzo LP, “Home Video”, era uscito lo scorso giugno via Matador Records e Lucy Dacus lo sta portando ora in tour negli Stati Uniti.

Il primo concerto di questo nuovo tour, previsto a Pittsburgh, è stato rinviato a causa di “un inaspettato problema medico (non riguardante il Covid)” e ora abbiamo scoperto il motivo: la giovane musicista nativa della Virginia soffre di una doppia ernia al disco che la sta tenendo ferma e le impedisce di stare a lungo in piedi.

Per superare questo problema Lucy ha deciso di esibirsi ugualmente così da evitare nuove cancellazioni: la soluzione, pur semplice, anche se sorprendente, è un comodo divano, posto al centro del palco, su cui la statunitense ha potuto sdraiarsi e cantare senza dover soffrire per i suoi problemi alla schiena. Qui sotto potete vedere qualche immagine e filmato della serata realizzati dai fan e postati sui social network.

I am telling myself I am punk for this please do not say otherwise I'm fragile pic.twitter.com/qpdu6rOUCq

— Lucy Dacus (@lucydacus) February 10, 2022