I SUNFLOWER BEAN ANNUNCIANO IL NUOVO ALBUM: “HEADFUL OF SUGAR” è ATTESO IL 6 MAGGIO

Il trio newyorkese dei Sunflower Bean annuncia il terzo album “Headful of Sugar” (pre-order), pubblicando “Who Put You Up To This?” come nuovo singolo, che segue “Baby Don’t Cry” dello scorso anno.

La band dice del brano: “Sei soddisfatto? Chi ti ha messo a fare le cose che fai? È stata una tua scelta? Mettere in discussione la tua vita è il primo passo per prendere la via giusta per cambiarla. A volte devi lasciare andare chi sei stato in modo da poter diventare chi vuoi essere“.

“Headful of Sugar”, prodotto e mixato da Jacob Portrait degli Unknown Mortal Orchestra, seguirà il loro secondo album del 2018 “Twenty Two In Blue“, ed è, secondo il chitarrista Nick Kivlen, basato su “l’esperienza vissuta del tardo capitalismo, come ci si sente ogni giorno, la mondanità di non sapere dove ogni cosa fatta dovrebbe alla fine portarti. Il messaggio è nel titolo: si tratta di piaceri veloci, lo zucchero della vita, la gioia che viene dal lasciar andare tutto ciò che si pensava fosse importante“.

La vocalist e bassista Julia Cumming aggiunge: “Il domani non è promesso, nessun tour è promesso, nessuna popolarità è promessa, nessuna salute o denaro è promessa. Perché non fare quello che vuoi fare alle tue condizioni? Perché non fare un disco che ti faccia venire voglia di ballare? Perché non fare un disco che ti faccia venire voglia di urlare?“.

Tracklist

Who Put You Up To This?

In Flight

Otherside

Roll The Dice

Headful of Sugar

I Don’t Have Control Sometimes

Stand By Me

Post Love

Baby Don’t Cry

Beat The Odds

Feel Somebody