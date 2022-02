TERZO ALBUM DELLE IBEYI A MAGGIO. IL NUOVO SINGOLO è “SISTER 2 SISTER”

Il loro sophomore, “Ash”, è uscito a settembre 2017, ma ora le Ibeyi sono pronte a ritornare con una nuova fatica sulla lunga distanza, “Spell 31” (pre-order), che vedrà la luce il prossimo 6 maggio via XL Recordings.

Non è una coincidenza che le Ibeyi facciano il loro ritorno proprio ora che il mondo ha bisogno di una guarigione spirituale. Dopo aver affrontato tematiche come la condizione femminile, il razzismo e l’attivismo nell’album del 2017 “Ash” e la storia familiare, la morte e le origini nell’album omonimo del 2015, in “Spell 31” le gemelle riacquisiscono il potere del loro destino che prende il nome di Ibeyi, che le ha portate a intraprendere un cammino alla ricerca dell’armonia, della guarigione e della magia.

“Spell 31”, che contiene 10 brani scritti, prodotti e registrati dalle Ibeyi di nuovo in collaborazione con il loro produttore di lunga data Richard Russell (“Ash”, “Ibeyi”) durante lo scorso anno a Londra, vede la partecipazione di Jorja Smith, Pa Salieu, BERWYN, della madre e del padre delle gemelle e include una rivisitazione di “Rise Above” dei Black Flag.

Insieme all’annuncio dell’album arriva oggi anche il nuovo affascinante singolo “Sister 2 Sister”, accompagnato dal videoclip diretto da Colin Solal Cardo e con protagoniste Lisa-Kaindé e Naomi Díaz.

“Spell 31” Tracklist:

1. Sangoma

2. O Inle

3. Made Of Gold (Feat. Pa Salieu)

4. Sister 2 Sister

5. Creature (Perfect)

6. Tears Are Our Medicine

7. Foreign Country

8. Lavender & Red Roses (Feat. Jorja Smith)

9. Rise Above (Feat. BERWYN)

10. Los Muertos