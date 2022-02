TRACK: SLOAN BROTHERS Songs Like This

Sloan Brothers è il moniker di Sloan Simpson, noto per aver registrato per anni musica live per altri artisti della sua zona.

Il musicista di Athens, Georgia, quando la pandemia ha costretto i live club a chiudere, ha deciso di iniziare a registrare il suo materiale che sfocerà nell’imminente album d’esordio “System Update”, in cui è aiutato da tantissimi amici e collaboratori tra cui Maserati, The Apples In Stereo, The Olivia Tremor Control, of Montreal, Drive-By Truckers, Cracker, Camper Van Beethoven ed Elf Power.

Il suo nuovo singolo si chiama “Songs Like This” e lo potete ascoltare qui sotto: influenze lo-fi e una leggera psichedelia a cui si aggiungono splendide melodie e un ritornello potente. Piacevole, solare ed energico!

