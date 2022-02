EVERYTHING EVERYTHING: IL NUOVO ALBUM “RAW DATA FEEL” è ANTICIPATO DAL SINGOLO “BAD FRIDAY”

EVERYTHING EVERYTHING: IL NUOVO ALBUM “RAW DATA FEEL” è ANTICIPATO DAL SINGOLO “BAD FRIDAY”

Gli Everything Everything sono tornati con l’annuncio del loro prossimo album “Raw Data Feel” (pre-order) e hanno svelato il nuovo singolo “Bad Friday” primo nuovo materiale del gruppo da “Mercury & Me”, uscito nel giugno dello scorso anno.



“Raw Data Feel”, atteso il 20 maggio, è il successore di “Re-Animator” del 2020 ed è prodotto dal chitarrista degli Everything Everything Alex Robertshaw e da Tom Fuller.

Oltre ad annunciare il loro nuovo album, gli Everything Everything hanno annunciato un libro di testi in edizione limitata intitolato “CAPS LOCK ON: Lyrics + Debris 2007-2022”, che includerà anche immagini inedite, accordi, setlist e altro.

Tracklist:

Teletype

I Want A Love Like This

Bad Friday

Pizza Boy

Jennifer

Metroland is Burning

Leviathan

Shark week

Cut UP!

HEX

My Computer

Kevin’s Car

Born Under A Meteor

Software Greatman