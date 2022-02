FANTASTIC NEGRITO ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM PER GIUGNO. ASCOLTA IL SINGOLO “HIGHEST BIDDER”

Dopo aver pubblicato il suo quarto LP, “Have You Lost Your Mind Yet” ad agosto 2020, Fantastic Negrito è pronto per ritornare con un altro lavoro sulla lunga distanza, “White Jesus Black Problems” (pre-order), che sarà realizzato dalla Storefront Records, l’etichetta di sua proprietà.

La pubblicazione del nuovo ed atteso album sarà accompagnata anche da un film, creato dallo stesso artista, e basato sulle musiche del nuovo lavoro.

Scritto e registrato a Oakland, dove Fantastic Negrito è nato e risiede attualmente, ‘White Jesus Black Problems’ è un progetto multimediale basato sulla storia vera della nonna scozzese bianca di settima generazione di Negrito (nonna Gallamore), una serva a contratto che vive in un matrimonio di diritto comune con il nonno afroamericano di settima generazione (nonno Courage), una sfida alle leggi razziste e separatiste della Virginia coloniale del 1750.

Il primo singolo si chiama “Highest Bidder” ed è accompagnato da un video diretto da Aerick Neal.

“Quella canzone è vera oggi come lo è sempre stata. Gli egiziani, i persiani, i greci, i romani, gli americani, tutto va al miglior offerente. È la natura umana. La gente vuole sempre avere il meglio. È tutto basato sull’estrarre il massimo dalle altre persone per il minimo. In questo paese adoriamo i miliardari, mentre parti di alcune città assomigliano a quello che chiameremmo il terzo mondo. Sto cercando di trasmettere quello che vedo quando cammino per strada qui a Oakland”, ha detto Fantastic Negrito del nuovo pezzo.

Vi ricordiamo inoltre che il musicista californiano tornerà in Italia nel mese di luglio per quattro date a supporto della nuova uscita: gli appuntamenti con lui sono previsti per mercoledì 20 al Teatro Romano di Fiesole (FI), giovedì 21 all’Anfiteatro Del Vittoriale di Gardone Riviera (BS), venerdì 22 al Parco San Valentino di Pordenone e domenica 24 al Porto Antico di Genova.

“White Jesus Black Problems” Tracklist:

1. Venomous Dogma

2. Highest Bidder

3. Mayor Of Wasteland

4. They Go Low

5. Nibbadip

6. Oh Betty

7. You Don’t Belong Here

8. Man With No Name

9. You Better Have A Gun

10. Trudoo

11. In My Head

12. Register Of Free Negroes

13. Virginia Soil