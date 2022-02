I BROTHERS IN LAW PUBBLICANO IL NUOVO SINGOLO “A SONG FOR YOU” DEDICATO AD ANDREA GUAGNELI

Il loro ottimo secondo LP, “Raise”, era uscito nel 2016, ma oggi i Brothers In Law sono tornati a farsi sentire per un’occasione speciale.

Pochi giorni fa, infatti, era il secondo anniversario della morte del loro batterista Andrea Guagneli e oggi sarebbe stato il suo 35° compleanno: per celebrare il loro batterista e i ricordi che ha lasciato la band pesarese ha condiviso il nuovo singolo “A Song For You”, che sarà disponibile anche in vinile 7″ a partire dal 17 luglio ed è già preordinabile su Bandcamp e dallo store online di Black Marmelade Records di Pesaro. Tutti i guadagni dalle vendite del 7″ saranno devoluti in beneficenza.

“Questa canzone è per te Andrea.

Quante strade abbiamo percorso insieme e quante parole sono scolpite nella mia anima.

Ovunque tu sia, buon compleanno”, ha scritto il gruppo marchigiano sul suo Bandcamp.