THE BETHS RITORNANO CON IL NUOVO SINGOLO “A REAL THING”

Graditissimo il ritorno dei Beths che stanno iniziando il cammino verso il seguito del loro brillante sophomore, “Jump Rope Gazers“, uscito a luglio 2020 via Carpark Records.

La loro prima release del 2022 è il singolo “A Real Thing” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Sports Team.

Elizabeth Stokes, frontwoman della band indie-pop neozelandese definisce il nuovo pezzo come “una specie di sogno pieno di ansia.”

E poi prosegue: “È un po’ confuso, un po’ frenetico, un po’ sinistro. È quello che è uscito dalla mia chitarra alla fine del 2020, dopo le elezioni in Nuova Zelanda (e quelle negli Stati Uniti). Stavo zoppicando in cerca di ottimismo sul futuro, ma in realtà stavo solo marinando nel terrore”.

Vi ricordiamo inoltre che il gruppo di Auckland arriverà in Italia nel mese di aprile per una data a supporto del suo secondo LP: l’appuntamento con loro è previsto per martedì 12 al Biko di Milano.

Photo Credit: Frances Carter