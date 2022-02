Tracklist

Lon Gisland, Transatlantique, O Leãozinho

1. Elephant Gun

2. My Family’s Role In The World Revolution

3. Scenic World

4. The Long Island Sound

5. Carousels

6. Transatantique

7. O Leãozinho



The Misfits

8. Autumn Tall Tales

9. Fyodor Dormant

10. Poisoning Claude

11. Bercy

12. Your Sails

13. Irrlichter



New Directions and Early Works

14. Sicily

15. Now I’m Gone

16. Napoleon On The Bellerophon

17. Interior of a Dutch House

18. Fountains and Tramways

19. Hot Air Balloon



B-Side

20. Fisher Island Sound

21. So Slowly

22. Die Treue zum Ursprung

23. The Crossing

24. Zagora

25. Le Phare Du Cap Bon

26. Babylon