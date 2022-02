GUARDA IL PRIMO TRAILER DELLA SERIE TV “LORD OF THE RINGS: THE RINGS OF POWER”

Ieri, domenica 13 febbraio, durante il solito pirotecnico Super Bowl è stato trasmesso il primo trailer della nuova serie TV basata sulla celebre saga “The Lord Of The Rings”.

“The Lord Of The Rings: Rings Of Power”, in arrivo su Amazon Prime il prossimo settembre, risulta essere ad oggi la serie TV più costosa di sempre, con una produzione che ha toccato costi per 1 bilione di dollari.

Guarda il trailer:

Questa invece la sinossi della nuova serie:

Ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo, migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, la serie segue le vicende di personaggi che affrontano il riemergere del male nella Terra di Mezzo.