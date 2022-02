JEFF TWEEDY ANNUNCIA CHE I WILCO SONO AL LAVORO SU UN NUOVO ALBUM

Jeff Tweedy ha rivelato agli iscritti alla sua newsletter Starship Casual Substack che gli Wilco sono al lavoro su un nuovo album.

In un messaggio audio, riportato da Stereogum, il musicista di Chicago si è scusato per la poca attività sulla vecchia Starship, spiegando che ciò era dovuto al fatto che si trova in studio insieme ai suoi compagni di band per preparare il successore del loro undicesimo LP, “Ode To Joy“, uscito a ottobre 2019.

“È stato molto, molto, molto divertente ed eccitante e ci sta piacendo molto”, ha continuato Tweedy. “E così la prossima settimana dovrei essere in grado di tornare a qualche normale corrispondenza programmata. Se riesco a convincere tutti i membri dei Wilco, forse condividerò un frammento di un lavoro in corso o qualcosa del genere durante il fine settimana dietro il paywall. Ma come ho detto, la prossima settimana dovrebbe essere più simile alla normale quantità di contatti e condivisioni e alle attività generali che ci aspettiamo qui sulla Starship. Va bene, continuate pure”.

Photo Credit: Tristan Loper, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons