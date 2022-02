JONNY GREENWOOD SUGLI ESORDI CON I RADIOHEAD: “PER MESI HO SUONATO UNA TASTIERA SPENTA”

In una recente intervista Jonny Greenwood ha raccontato gli esordi nei Radiohead.

Intervistato da NPR il musicista, recentemente nominato agli Oscars per la colonna sonora di “Power Of The Dog” film che ha segnato il ritorno della regista Jane Campion, ha dichiarato:

La band di Thom (Yorke) aveva un tastierista con il quale le cose non andarono bene credo perchè suonava lo strumento troppo forte.

Così quando ho avuto la possibilità di suonare con loro come prima cosa ho spento la mia tastiera… credo di averlo fatto per mesi di prove… loro non sapevano nulla.

e ancora:

Facevano un bel casino, un bel rumore. Erano tutte chitarre e distorsioni, quindi facevo finta di suonare per settimane e Thom diceva: ‘Non riesco a sentire cosa stai facendo, ma penso che tu stia aggiungendo una trama davvero interessante perché lo sento quando non stai suonndo’. E io pensavo, ‘No, non puoi, perché davvero non sto suonando.’ Poi andavo a casa la sera e lavoravo su come suonare effettivamente gli accordi, con calma… Successivamente passato qualche mese ho acceso quella tastiera e ho iniziato a suonarli. Così ho iniziato con i Radiohead.

Recentemente Greenwood è stato particolarmente attivo in ambito cinematografico: solo nel 2021 ha infatti firmato il tema principale di “Licorice Pizza”, nuovo atteso film di Paul T Anderson, e le intere colonne sonore di “The Power of the Dog” e “Spencer” biopic sulla principessa Diana.

Credit Foto: ღ ℂℏ℟ḯʂ ღ from Texas, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons