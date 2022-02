KENDRICK LAMAR LIVE IN ITALIA A GIUGNO PER UNA SOLA DATA

Kendrick Lamar torna in Italia con uno show super atteso che lo vedrà esibirsi – dopo ben 8 anni dalla sua prima esibizione in Italia, nel 2014 – al Milano Summer Festival (Ippodromo Snai) giovedì 23 giugno 2022, dove suonerà i pezzi del nuovo album.

Le prevendite della data annunciata oggi sono disponibili martedì 15 febbraio per 24 ore in esclusiva presale Vivo Club. I biglietti, invece, sono in vendita online a partire da mercoledì 16 febbraio alle ore 11:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 21 febbraio.

Dopo la pubblicazione dell’ultimo album “DAMN.”, schizzato a poche ore dall’uscita al primo posto su iTunes in 65 Paesi del mondo – Italia compresa, dove ha ricevuto la certificazione disco d’oro – Lamar ha curato la OST del film Marvel “The Black Panther”, il primo cinecomic a ricevere la candidatura agli Oscar come miglior film. La colonna sonora raccoglie il meglio della scena hip hop americana e il singolo “All The Stars” feat. SZA è balzato ai vertici delle classifiche radio e streaming di tutto il mondo, posizionandosi nella Top 15 dei brani più ascoltati su Spotify.

La data:

giovedì 23 giugno 2022 @ Milano, Milano Summer Festival – c/o Ippodromo Snai