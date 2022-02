DUE DATE ITALIANE PER I SISTERS OF MERCY AD APRILE

I Sisters Of Mercy torneranno in Italia nel mese di aprile.

Saranno due – Milano e Roma – le date nel nostro paese per la storica band gothic-rock di Leeds.

Questo il programma:

Martedì 26 Aprile 2022

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Mercoledì 27 Aprile 2022

Ciampino (RM), Orion Club – via J. F. Kennedy, 52

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev. / € 35,00 in cassa la sera del concerto

Biglietti disponibili su Ticketone.