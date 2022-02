HATCHIE SVELA IL SUO NUOVO SINGOLO: ASCOLTA “GIVING THE WORLD AWAY”, TITLE TRACK DALL’IMMINENTE NUOVO ALBUM

Hatchie, il progetto dream pop della musicista australiana Harriette Pilbeam, pubblicherà un nuovo album, “Giving the World Away”, il 22 aprile via Secretly Canadian. La nuova anticipazione è la title track “Giving the World Away”-

“‘Giving the World Away’ parla dell’essere gentili con se stessi nelle maglie della depressione“, dice Hatchie in un comunicato stampa. “Abbiamo fatto un semplice lyric video con effetti analogici per lasciare che il testo della canzone parli da solo“.

“Giving the World Away” è il secondo album di Hatchie, seguito del suo acclamato album di debutto, “Keepsake”, uscito via Double Double Whammy.

Jorge Elbrecht (Sky Ferreira, Japanese Breakfast, Wild Nothing) ha prodotto l’album, che comprende anche Agius e il batterista dei Beach House James Barone.