JON SPENCER SI UNISCE AGLI HITMAKERS E ANNUNCIA IL DEBUT ALBUM

Jon Spencer ha una nuova band.

Jon Spencer & the Hitmakers svelano i dettagli del loro debut album “Spencer Gets It Lit” atteso ad aprile su etichetta In Red.

La nuova formazione include: Jon Spencer alla voce e chitarra, Sam Coomes dei Quasi ai sintetizzatori, M.Sord alla batteria e Bob Bert che suona spazzatura (!?!?!?!). In tour invece si aggiungerà Janet Weiss, ex Sleater-Kinney, alla batteria.

Primo singolo in ascolto “Junk Man”:

“Spencer Gets It Lit” tracklist:

01 Junk Man

02 Get It Right Now

03 Death Ray

04 The Worst Facts

05 Primary Baby

06 Worm Town

07 Bruise

08 Layabout Trap

09 Push Comes to Shove

10 My Hit Parade

11 Rotting Money

12 Strike 3

13 Get Up & Do It

Credit Foto: ariel martini, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons