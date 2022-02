KURT VILE ANNUNCIA IL PRIMO DISCO PER LA NUOVA LABEL VERVE. ASCOLTA IL SINGOLO “LIKE EXPLODING STONES”.

Kurt Vile annuncia in queste ore il nuovo album.

“(watch my moves)” uscirà il prossimo 15 aprile segnando il debutto dell’artista americano sull’etichetta Verve Records parte del Universal Music Group.

Registrato nel suo studio casalingo a Philadelphia insieme al collaboratore di lunga data Rob Schnapf il nuovo lavoro contiene contributi, oltre della backing band di Vile i The Violators, di Chastity Belt, Cate Le Bon, Stella Mozgawa (Warpaint) e Sarah Jones (Hot Chip, Harry Styles).

Fanno parte della tracklist 14 inediti ed una cover (“Wages of Sin” di Bruce Springsteen).

Primo ascolto in streaming “Like Exploding Stones” pezzo da 7 minuti nel quale fa capolino, ai sintetizzatori, James Stewart della Sun Ra Arkestra:

“(watch my moves)” tracklist:

1. Goin on a Plane Today

2. Flyin (like a fast train)

3. Palace of OKV in Reverse

4. Like Exploding Stones

5. Mount Airy Hill (Way Gone)

6. Hey Like a Child

7. Jesus on a Wire

8. Fo Sho

9. Cool Water

10. Chazzy Don’t Mind

11. (shiny things)

12. Say the Word

13. Wages of Sin

14. kurt runner

15. Stuffed Leopard