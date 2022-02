“PEACOCK POOLS” E’ IL NUOVO DISCO DEI PINK MOUNTAINTOPS. PRIMO SINGOLO IN ASCOLTO.

I Pink Mountaintops, side project di Stephen McBean frontman dei Black Mountain, annunciano il loro atteso ritorno discografico ad 8 anni di distanza dall’ultimo album in studio “Get Back” (2014).

“Peacock Pools” è atteso il prossimo 6 maggio su etichetta ATO, nuova label della band.

Il quinto album dei Pink Mountaintops, prodotto da McBean e mixato a Vancouver da Dave “Rave” Ogilvie dei Skinny Puppy, è nato nei primi giorni di pandemia:

Mi ero trasferito in questo piccolo ranch degli anni ’50 fuori Los Angeles e stavo solo sbadigliando nello studio della mia camera da letto, e ben presto ho iniziato a contattare alcuni amici che erano anche loro confusi e bramavano una collaborazione sonora a banda larga racconta McBean.

Lunga pertanto la lista dei collaboratori che in remoto affiancato il musicista: batterista e pianista Joshua Wells (Destroyer, Black Mountain), la violinista Laena Myers-Ionita (Feels, Death Valley Girls), il batterista Ryan Jewell (Riley Walker, Steve Gunn), la cantante Emily Rose Epstein (Ty Segall, Emily Rose & The Rounders) e il tastierista Jeremy Schmidt (Black Mountain, Sinoia Caves).

Il primo singolo in ascolto è “Lights Of The City”:

“Peacock Pools” tracklist:

1. Nervous Breakdown

2. Nikki Go Sudden

3. Blazing Eye

4. You Still Around

5. Shake The Dust

6. Swollen Maps

7. Lights Of The City

8. Miss Sundown

9. Lady Inverted Cross

10 . Muscles

11. All This Death Is Killing Me

12. The Walk – Song For Amy

Credit Foto: Laura Pleasants