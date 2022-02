TRACK: MEMORIAL

Il prossimo 29 aprile, via Real Kind Records (l’etichetta di proprietà di Lucy Rose), i Memorial pubblicheranno il loro omonimo primo LP (pre-order).

“L’album è stato una terapia comune per noi, non ci sarebbero state canzoni se non avessimo creato uno spazio sacro per parlare apertamente e onestamente senza pregiudizi. Nel processo siamo stati in grado di raggiungere le profondità del nostro crepacuore, i problemi familiari, la solitudine e l’amicizia e li abbiamo strappati catarticamente in 12 canzoni. Siamo incredibilmente orgogliosi del risultato. È il nostro primo album, una cosa davvero monumentale per noi, sembrava che stessimo lavorando per realizzarlo prima ancora che fosse una possibilità, quindi il fatto che sia finalmente qui è un colpo di testa. Abbiamo riversato tutto in esso e non vediamo l’ora di metterlo nel mondo e condividerlo con voi”, spiega la band inglese.

Il loro nuovo singolo si chiama “Fake Moon” e lo potete ascoltare qui sotto.

Dice Ollie Spalding del nuovo brano: “”Fake Moon” è stato scritto in un momento della mia vita in cui nulla andava bene! Mi sono dedicato completamente a scrivere musica per così tanto tempo che quando mi sono fermato e mi sono guardato intorno mi sono reso conto che ero più vecchio e più perso che mai.

Quasi tutti i miei amici avevano relazioni significative e sane e io desideravo la stessa cosa, ma mi sentivo come se fossi troppo occupato per tenere in piedi qualcosa.

Ero in un vicolo cieco, avevo appena raggiunto i miei mid 20s. Questo è il momento in cui i film e le storie dicono che ti sistemerai e avrai dei figli! La pressione delle aspettative può davvero trascinare i giovani. Sembra che ci sia una finestra di tempo così breve per materializzare queste cose o raggiungere il successo, che se non ti senti pronto in quel momento, non accadrà mai. Sono queste circostanze che portano ad una sensazione così bassa.

Questa canzone è stata originariamente scritta in una prospettiva in prima persona, ma avevamo una sensazione così forte di non essere soli in questa situazione e che concentrarsi su di sé, toglie la gravità del sentimento, così abbiamo deciso di cambiarla. Per le persone che si sentono in questa canzone, spero davvero che vi faccia sentire meno soli. Ognuno è diverso, continuate ad essere voi stessi e a fare ciò che amate!”

Malinconico e dalla strumentazione folk molto scarna, il pezzo mostra un songwriting estremamente sincero, seppur doloroso: toccante e ricco di emotività!

