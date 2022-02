VIDEO: CROWS

E’ tempo di secondo LP per i Crows, che il prossimo 1° aprile, via Bad Vibrations Records, pubblicheranno “Beware Believers”, che arriva a distanza di tre anni dal precedente, “Silver Tongues”.

Il nuovo disco era già quasi finito all’inizio del 2020, ma poi la pandemia ha bloccato tutto, ma ciò ha permesso alla band londinese di ascoltarlo con nuovo orecchie e di realizzare così qualcosa che “fosse la vera rappresentazione dei Crows.”

Il nuovo singolo si chiama “Room 156” ed è accompagnato da un video diretto da Angus Gannagé e Cuán Roche.

Un brano duro e incazzato, dai riff potenti e dal drumming pesante, in cui si distinguono i cupi vocals del frontman James Cox che arriva duri e dritti in faccia, ma per fortuna si trovano anche spazi, seppur brevi e comunque sempre intensi, in cui la melodia riesce a uscire: cattiveria ed energia post-punk, ma anche un qualche attimo di speranza all’interno di un pezzo molto rabbioso!

