GUSTOSO ASSAGGIO DALLA COLONNA SONORA DI STUDIO 666: ECCO L’ASSALTO THRASH METAL “MARCH OF THE INSANE” A NOME DREAM WIDOW (ALTER EGO DEI FOO FIGHTERS)

I Foo Fighters hanno condiviso una canzone della band fittizia Dream Widow, “March Of The Insane”, che fa parte della colonna sonora di “Studio 666“. Siamo davvero dalle parti del thrash metal e la cosa non ci dispiace affatto.

“March Of The Insane” arriva giusto una decina di giorni prima dell’uscita del film dei Foo Fighters, “Studio 666”. La band ha lanciato anche una nuova linea di merchandising per celebrare il film che, ricordiamo, sarà una “horror-comedy” che vedrà Dave Grohl e compagni mentre si trasferiscono in una villa a Encino, California, “immersa nella storia macabra del rock and roll” per registrare un nuovo album.