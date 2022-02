MOOR MOTHER E COLIN STETSON IN CONCERTO PER L’ANTEPRIMA DEL JAZZ IS DEAD FESTIVAL DI TORINO

Sono due le anteprime di “Jazz is Dead” che, in attesa della quinta edizione del festival, presenta un percorso di avvicinamento speciale con due performer in solo, protagonisti indiscussi della scena musicale contemporanea.

Mercoledì 4 maggio Colin Stetson al Cinema Massimo, un appuntamento firmato Museo Nazionale del Cinema, un concerto puro, accompagnato da immagini, una produzione originale e d’eccezione che fa incrociare il nuovo disco, in uscita primaverile, e alcune delle più celebri colonne sonore che hanno reso Stetson paladino del grande schermo.

Sabato 7 maggio Moor Mother al Bunker di Torino un live set micidiale nato dall’ultimo sforzo discografico, “Black Encyclopedia of the Air”.

Colin Stetson

Mercoledì 4 maggio ore 21

Apertura porte ore 20.30

Cinema Massimo, via Giuseppe Verdi 18 Torino

Ticket € 10 + ddp (disponibili in cassa e online) € 8 soci ARCI (disponibili in cassa)

Moor Mother

Sabato 7 maggio ore 22

Bunker, via Paganini 0-200 Torino

Ticket € 10