PEAKY BLINDERS: SVELATA LA DATA DI PREMIERE BRITANNICA PER LA STAGIONE FINALE

BBC One ha svelato la data di premiere dell’ultima stagione di “Peaky Blinders”.

Lo show, che segue le vicende di una gang negli anni dopo la prima guerra mondiale, tornerà il prossimo 27 febbraio nei soli territori UK, per poi debuttare, come spesso accade, su Netflix nei paesi fuori dal Regno Unito nelle settimane successive.

L’attesa notizia è stata svelata dall’emittente telivisiva con un enorme murales, opera dello street artist Akse, realizzato a Birmingham città dove prendono vita le storie del boss Tommy Shelby e i suoi:

The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on @BBCOne and @BBCiPlayer from 27 February. pic.twitter.com/Sq9kC9YINd — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 15, 2022

Oltre a Cillian Murphy, che tornerà nei panni del protagonista, nel cast della sesta e ultima stagione troveremo nuovamente Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy e Sophie Rundle ai quali si aggiunge Stephen Graham.

Recentemente Murphy ha così commentato l’assenza della co-protagonista Helen McRory (vestiva i panti di Aunted Polly), tragicamente scomparsa lo scorso aprile:

Penso che l’intera serie sia davvero in omaggio a lei e per onorarla… La sua presenza e la presenza del suo personaggio sono ancora molto sentite nella serie, e fanno parte del viaggio di Tommy… Sarà diverso senza di lei, lo sai. Semplicemente non sarà lo stesso. Ho parlato di quanto fosse fenomenale come attrice e come persona ed è un’enorme perdita per l’intera comunità di attori e non solo per il nostro spettacolo. I miei pensieri sono sempre con Damian [Lewis] e i suoi figli. Spero solo che lo spettacolo sia all’altezza della sua memoria e del nostro ricordo di lei.