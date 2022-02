TOMBERLIN: ANNUNCIO NUOVO ALBUM E VIDEO DEL NUOVO SINGOLO

Tomberlin ha annunciato il suo nuovo album, “I don’t know who needs to hear this…” (pre-order), in uscita il 29 aprile via Saddle Creek. Per l’occasione ha condiviso un video per il singolo “Happy Accident”.

““Happy accident” è una canzone sull’oscurità relazionale. Cercare di capire chi sei o chi eri per qualcuno“, dice Sarah Beth Tomberlin della canzone. “Questa relazione è romantica o è solo sesso? Vuoi passare del tempo con me o sei solo annoiato? Prendo le mie decisioni che sono buone per me o le mie decisioni sono prevalentemente basate su ciò che penso che tu possa volere o avere bisogno? Stavo ripercorrendo i momenti delle precedenti relazioni della mia vita. Voglio sapere perché qualcuno vuole conoscermi“.

La canzone vede Cass McCombs alla chitarra, Felix Walworth alla batteria e Philip Weinrobe, che ha anche co-prodotto l’album, al basso.

Il mese scorso, Tomberlin ha condiviso un primo assaggio dell’album, pubblicando “idkwntht”, che ha acceso i riflettori su di lei in modo importante. Inoltre, Tomberlin ha annunciato anche un tour molto atteso nel Regno Unito e in Europa, tra aprile e maggio, ma purtroppo l’Italia non rientra nei suoi piani.

Tracklist:

1. easy

2. born again runner

3. tap

4. memory

5. unsaid

6. sunstruck

7. collect caller

8. stoned

9. happy accident

10. possessed

11. idkwntht

Photo Credit: Michelle Yoon