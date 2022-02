VIDEO: EADES

E’ ormai da parecchio tempo che stiamo seguendo gli Eades e finalmente per la band di Leeds è arrivato il momento del primo LP, “Delusion Spree”, in uscita il prossimo 4 marzo via Heist Or Hit.

Ad anticipare l’uscita ecco un altro singolo, la title-track “Delusion Spree” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Joel Johnston.

I riff post-punk del nuovo pezzo ci ricordano da vicino i primi Parquet Courts, da cui il gruppo inglese sembra aver preso anche la ottima sensibilità melodica: gradevole, intelligente ed energico, questo nuovo brano saprà presto esaltare parecchi dancefloor!

