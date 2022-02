BODEGA: IL NUOVO SINGOLO ARRIVA IN BEN 9 VERSIONI, OGNUNA IN UNA LINGUA DIFFERENTE

I newyorkesi Bodega hanno condiviso ben nove versioni del loro nuovo singolo “Statuette On The Console”, ognuna in una lingua diversa.

L’accattivante pezzo bubblegum-punk arriva infatti in inglese, olandese, francese, tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e ucraino.

“‘Statuette on the Console’ è una celebrazione del liberarsi dell’ideologia degli altri. Quando ho scritto la canzone stavo cercando di capire me stessa esplorando i miei valori, ma potevo solo scontrarmi con ciò che non ero“, dice Nikki Belfiglio della band. “La capacità di credere e il conforto dell’ideologia non sono dentro di me, anche se, come dice la canzone, io stessa vivo secondo i miei luoghi comuni ereditati“.

“Statuette On The Console” è il terzo singolo estratto dal prossimo album dei Bodega “Broken Equipment”, che arriverà l’11 marzo.

Credit Foto: Pooneh Ghana