GLI STARS ANNUNCIANO IL PRIMO DISCO IN 5 ANNI. ASCOLTA DUE BRANI NUOVI.

Gli Stars, storico collettivo indie-pop di Montreal nel quale confluiscono anche membri dei Broken Social Scene, annunciano il loro primo disco in 5 anni.

“From Capelton Hill”, titolo che prende spunto da un luogo sito in North Hatley, Quebec, è il nono lavoro in studio per la band, segue l’acclamato “There Is No Love In Fluorescent Light” (2017) ed uscirà il 27 maggio su etichette Last Gang/MNRK.

In ascolto subito due estratti:

Penso che ciò che From Capelton Hill significhi per me provenga dalla memoria, dal passato, da un luogo che sembra permanente ma non lo è, e penso che quel senso di impermanenza sia una parte importante di ciò che c’è nel disco ha dichiarato il cantante Torquil Campbell.

Capire che le cose non durano per sempre e che anche le cose che pensavo sarebbero state lì per sempre non lo saranno. Capelton Hill è un luogo in cui le cose nella mia mente, nella mia vita, non sono mai cambiate. Eppure andrà.

“From Capelton Hill” tracklist:

01 “Palmistry”

02 “Pretenders”

03 “Patterns”

04 “Back To The End”

05 “That Girl”

06 “Build A Fire”

07 “Capelton Hill”

08 “Hoping”

09 “To Feel What They Feel”

10 “If I Never See London Again”

11 “I Need The Light”

12 “Snowy Owl”

Credit Foto: Gaëlle Leroyer