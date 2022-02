“I LOVE YOU” è IL NUOVO SINGOLO DEI FONTAINES D.C.

I Fontaines D.C. condividono un nuovo singolo dal loro atteso prossimo album “Skinty Fia” atteso per il 22 aprile su etichetta Partisan.

“I Love You”, insieme ad un altro inedito “Roman Holiday”, era stato già spoilerato dal quintetto di Dublino in un recente live intimo a Londra lo scorso 4 febbraio.

Il primo singolo estratto da “Skinty Fia” è stato invece “Jackie Down The Line”.

Ascolta il nuovo brano:

Apparentemente una canzone d’amore, “I Love You” è stratificata, impressionista e intensa come la band.

Il testo di quella che il frontman dei Fontaines D.C. Grian Chatten descrive come la prima canzone apertamente politica che abbiamo scritto è un lamento per l’Irlanda. Scritta dal punto di vista di un irlandese all’estero, la canzone descrive il senso di colpa di un festaiolo da bar, che gode di un grande successo personale e di un senso di orgoglio culturale, mentre allo stesso tempo metabolizza una profonda delusione e rabbia per l’attuale clima politico e per le più cupe atrocità storiche del paese, come i decenni di tragica brutalità alla Mother and Baby Home di Tuam a Galway: Quest’isola è gestita da squali con ossa di bambini conficcate nelle loro fauci.

Credit Foto: Filmawi