KEVIN PARKER SUL NUOVO DISCO DEI TAME IMPALA: “USCIRA’ PRIMA DI QUANTO PREVISTO”

In una nuova intervista al The Sydney Morning Herald Kevin Parker conferma le indiscrezioni che circolano da diverse settimane: i Tame Impala sono a lavoro per dare un seguito a “The Slow Rush” uscito nel 2020.

Dall’articolo apprendiamo che Parker e soci sono già da tempo rinchiusi nel suo studio di Fremantle, Australia, e che il nuovo disco sarà pronto prima di quanto previsto.

Compongo sempre musica… non mi fermerei nemmeno ci fosse una apocalisse fuori… dichiara Parker.

I Tame Impala sono sempre nelle mia testa, voglio fare un nuovo disco presto…

Nonostante i tanti impegni come produttore, per artisti come Kanye West, Rihanna, Lady Gaga e Travis Scott, Parker conferma la centralità del progetto Tame Impala:

I Tame Impala saranno sempre qualcosa di speciale per me, il progetto nel quale metto gran parte del mio amore. E proprio perchè i Tame Impala sono qualcosa che voglio sempre continuare ad evolvere non mi pongo confini rigidi su cosa siano… questo li rende interessanti…

“Perché Tame Impala è qualcosa che voglio sempre continuare a evolvere”, ha spiegato Parker. “Non ho un confine rigido su cosa siano i Tame Impala, che è anche ciò che lo rende interessante”.

Nel 2020 intervistato da Exclaim! Parker aveva esposto concetti simili:

Non voglio aspettare 4 anni ancora una volta per pubblicare un disco… o 5 o cose simili…

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons