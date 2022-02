VIDEO: FATHERSON

A quasi tre anni e mezzo dal loro terzo LP, “Sum Of All Your Parts”, il prossimo 25 febbraio, via Easy Life Records, i Fatherson realizzeranno un nuovo lavoro sulla lunga distanza, “Normal Fear”.

Registrato nell’ottobre dello scorso anno ai RAK Studios di Londra, il nuovo LP della band di Kilmarnock è stato prodotto da Steph Marziano (Hayley Williams, Denai Moore, Mumford & Sons).

Il gruppo scozzese ha condiviso un altro estratto, “Dive”: il brano che vede Joe Koegh degli Amber Run ai backing vocals, è accompagnato da un video diretto da Daniel Cook.

“”Dive” è una canzone che parla di rischiare e di tuffarsi a capofitto in una relazione. Non sai mai se funzionerà se non ti ci tuffi con entrambi i piedi. E anche se non funziona, sai che hai dato tutto quello che avevi”, dice il frontman Ross Leighton.

Camminando su territori indie-rock chitarristici, il brano vede i Fatherson costruire con abilità panorami sonori dalla forte emotività, tipica anche di altre band scozzesi come i Frightened Rabbit del compianto Scott Hutchison: malinconica, ma bella e capace di colpire diretta nell’anima!

