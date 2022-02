A TORINO INIZIA SEEYOUSOUND DEDICATO AL CINEMA A TEMATICA MUSICALE: SI PARTE CON LA PREMIERE ITALIANA DEL FILM ISPIRATO AGLI SMITHS

Parte oggi l’ottava edizione del festival Seeyousound, la kermesse dedicata al cinema a tematica musicale si terrà al Cinema Massimo (ma non solo) di Torino, dal 18 al 24 febbraio.

Con Seeyousound, per sette giorni Torino celebrerà l’unione di suono e immagine, sono ben 67 i film, i documentari, i cortometraggi e i videoclip previsti, di cui 24 in anteprima italiana. Si parte con il botto, con l’atteso “Shoplifters of the World”, ospite il regista Stephen Kijak. Come noto il film racconta di un gruppo di giovani di Denver alle prese con la notizia dello scioglimento dei The Smiths. In anteprima italiana, il film sarà presentato proprio dal regista statunitense, gradito ospite del festival.

Shoplifters of the World

venerdì 18 febbraio, alle 21:00

Cinema Massimo, Sala 1

La serata inaugurale della ottava edizione del Seeyousound International Music Film Festival sarà caratterizzata da due grandi appuntamenti: la premiere italiana di “Shoplifters of the world” – nuova opera prima del regista Stephen Kijak (già menzione speciale della giuria nella seconda edizione di Seeyousound per il film “We Are X”) che racconta una storia realmente accaduta nel 1987 allo scioglimento della mitica band inglese “The Smiths”. Un “coming of age” che si svolge tutto in una notte cadenzato da 20 canzoni originali che attraversano la storia dei The Smiths. Il regista sarà presente in sala per presentare il film e il suo focus che il festival gli dedicherà quest’anno presentando altri due suoi film musicali. Ad introdurre la proiezione la giovane e già affermata artista Ginevra Nervi (già candidata per il David di Donatello) che sonorizzerà dal vivo il cortometraggio rumeno del 1966 di Titus Meszaros “Stuf”.

