FONTI INTERNE SVELANO CHE SPOTIFY AVREBBE PAGATO 200 MILIONI DI DOLLARI PER AVERE IN ESCLUSIVA IL PODCAST DI JOE ROGAN

“The Joe Rogan Experience”, podcast che alcune settimane fa ha innescato un autentico terremoto nella continua disputa tra artisti e piattaforme di musica digitale, è un contenuto esclusivo di Spotify dal maggio del 2020.

In queste ore fonti anonime interne alla società di streaming audio svedese avrebbero fatto emergere i dettagli economici dell’accordo tra Spotify e Joe Rogan.

Due persone che hanno avuto familiarità con quel contratto hanno svelato al New York Times che il contratto di 3 anni e mezzo per ottenere in esclusiva il “The Joe Rogan Experience” sarebbe costato a Spotify 200 milioni di dollari e non 100 milioni come riportato un pò ovunque fino ad oggi.

Stesse informazioni sono state rilasciate a Pitchfork da un vecchio impiegato dell’azienda.

Come fatto notare dalla nota webzine musicale Spotify da tempo ha puntato il mercato dei podcast.

Nel 2019 la piattaforma digitale ha acquistato Gimlet Media Inc. e Anchor, compagnie leader nel settore, e un anno dopo ha annunciato l’acquisizione di “The Ringer” sito sportivo e culturale noto per i suoi contenuti podcast. Entrambe le operazioni sono costate 200 milioni di dollari.