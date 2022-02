Ezra Furman ha condiviso un video live in cui esegue tre versioni (in veste spartana) di canzoni inedite.

Il video della performance vede Furman suonare i nuovi brani con una chitarra acustica, su un divano.

Sulla pagina YouTube, sotto il video Furman ha scritto: The fruits of isolation. The first sparks of a conflagration. Flames to follow. Warn your community.