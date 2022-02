I WHISPERING SONS IN ITALIA A MARZO

Dopo aver pubblicato lo scorso giugno, via PIAS, il loro secondo LP “Several Others“, i Whispering Sons annunciano il loro arrivo in Italia.

La band post-punk belga, infatti, arriverà nel nostro paese nel mese di marzo per presentare la sua nuova fatica sulla lunga distanza: un solo appuntamento con loro previsto per martedì 29 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

I biglietti per il live-show del gruppo di Leuven, che costano 10,40 €, sono già disponibili su ‘Dice.fm‘.

Vi ricordiamo inoltre che per accedere al club meneghino bisognerà essere in possesso della tessera ARCI 2021/2022, sottoscrivibile anche la sera del concerto in cassa.

