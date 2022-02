SI RIVEDE BOBBY WRATTEN (EX TREMBLING BLUE STARS, THE FIELD MICE): è UN PIACERE RITROVARE ANCORA ATTIVI I LIGHTNING IN A TWILIGHT HOUR

Sei anni dopo la sua ultima uscita, Bobby Wratten (vi dicono niente nomi come Trembling Blue Stars, Field Mice e Northern Picture Library?), ritorna con il suo progetto Lightning In A Twilight Hour. In questo caso al suo fianco troviamo un manipolo di eroi che ci fanno già drizzare le antenne, ovvero il collaboratore di lunga data Ian Catt, Anne Mari Davies , Beth Arzy e Michael Hiscock (bassista e co-fondatore dei Field Mice).

Intanto quello che abbiamo fra le mani sono due nuove canzoni che ci servono per introdurre il prossimo nuovo album della band, che uscirà il 1 aprile 2022 via Elefant Records. “The Circling Of The Seasons” è morbida e suggestiva, “Neuchâtel” è molto più eterea, ipnotica e oscura.

Noi ovviamente siamo già in trepidante attesa.