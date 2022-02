THE CORAL: L’ANTICIPO ALLA RISTAMPA DELL’ESORDIO è IL CLASSICO “DREAMING OF YOU”, QUI IN VERSIONE RIMASTERIZZATA

“Dreaming Of You”, il classico dei The Coral, riceve una nuova vita dopo quasi due decenni grazie al video e all’audio rimasterizzati del brano stesso. L’album di debutto della band verrà ristampato venerdì 4 marzo 2022 via Run On Records in associazione con Modern Sky.

In parte ispirata dal primo incontro di Skelly con i fondatori degli Shack, Mick e John Head, “Dreaming Of You” arrivò all’improvviso all’allora 17enne cantautore, che la scrisse dall’inizio alla fine, nella sua camera da letto, in dieci frenetici minuti.

“Quasi non entrò nel disco d’esordio”, ricorda Skelly. “Era una canzone che non avevamo ancora registrato durante le session principali in studio, ma quando Broudie la sentì disse che doveva esserci e siamo tornati in studio per fare questa versione che si adattava al resto dell’album.”

Il video di “Dreaming Of Yo”u, girato nei giorni prima che il digitale prendesse il sopravvento, viene rinnovato visivamente, insieme all’audio rimasterizzato proprio dai nastri originali dello studio. L’uscita è accompagnata dalla B-Side, “Another Turn In The Lock”, che farà parte della vasta collezione di brani extra presenti sulla ristampa.