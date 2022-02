SECONDO ALBUM DEI DEHD A MAGGIO. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “BAD LOVE”

A due anni di distanza dal loro debutto sulla lunga distanza “Flower Of Devotion”, i Dehd sono pronti per ritornare con un nuovo LP, “Blue Skies” (pre-order), in uscita il prossimo 27 maggio via Fat Possum Records.

“Blue Skies” è un album che emozionerà i fan della band di Chicago, un lavoro in cui rock classico, contemporaneo e futuro viaggiano insieme grazie ad un gusto unico per tecnica di produzione e ricerca degli arrangiamneti.

Il nuovo disco è stato prodotto da Craig Silvey (The Rolling Stones, The National, Arcade Fire) e masterizzato da Heba Kadry (Slowdive, Bjork, Cate Le Bon).

“Blue Skies” è DEHD al 100%, solo più potenti, veloci e anthemici che mai.

Per il nuovo singolo, “Bad Love”, la cantante e bassista Emily Kempf si è anche messa in gioco come regista realizzando il coloratissimo video di “Bad Love” (girato insieme all’amico regista Kevin Veselka).

“Blue Skies” Tracklist:

1. Control

2. Bad Love

3. Bop

4. Clear

5. Hold

6. Memories

7. Window

8. Palomino

9. Waterfall

10. Dream On

11. Empty In My Mind

12. Stars

13. No Difference