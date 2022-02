SESTO ALBUM DEGLI HEALTH AD APRILE. IL NUOVO SINGOLO è “COLD BLOOD”

Il prossimo 8 aprile, via Loma Vista Recordings, gli Health pubblicheranno il loro sesto LP, “Disco 4 :: Part II” (pre-order), che arriva a un anno e mezzo di distanza dal precedente, “Disco 4 :: Part 1”.

Numerosi gli ospiti presenti sul nuovo disco della band noise-rock californiana tra cui troviamo Backxwash e Ho99o9, EKKSTACY, Perturbator e Maenad Veyl.

Il nuovo singolo “Cold Blood” è una collaborazione con i Lamb Of God e qui sotto potete vedere il relativo video animato da Łukasz Rusinek.

“Disco4:: Part II” Tracklist:

1. DEAD FLOWERS (Feat. Poppy)

2. ISN’T EVERYONE (Feat. Nine Inch Nails)

3. MURDER DEATH KILL (Feat. Ada Rook and PlayThatBoiZay)

4. IDENTITY (Feat. Maenad Veyl)

5. COLD BLOOD (Feat. Lamb of God)

6. AD 1000 (Feat. The Body)

7. PAGAN ICONZ (Feat. Backxwash and Ho99o9)

8. THE JOY OF SECT (Feat. Street Sects)

9. STILL BREATHING (Feat. EKKSTACY)

10. NO ESCAPE (Feat. The Neighbourhood)

11. EXCESS (Feat. Perturbator)

12. THESE DAYS