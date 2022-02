THE PINEAPPLE THIEF TRA POCHI GIORNI IN ITALIA PER QUATTRO DATE

The Pinapple Thief arriveranno in Italia tra pochi giorni per presentare il loro tredicesimo album, “Versions Of The Truth”, uscito a settembre 2020 via Kscope.

La storica band prog-rock del Somerset fondata dal cantante e chitarrista Bruce Soord nell’ormai lontano 1999 ha programmato ben quattro date nel nostro paese: gli appuntamenti con il gruppo inglese sono previsti per mercoledì 23 febbraio al Live Club di Trezzo Sull’Adda (MI), giovedì 24 al New Age di Roncade (TV), venerdì 25 all’Auditorium Parco Della Musica di Roma e sabato 26 al Viper Theatre di Firenze.

I biglietti per i live-show della formazione britannica, che costano 27 € + d.p. (28 per la data toscana), sono già disponibili su ‘Ticketone.it’.