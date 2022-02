DOPO 13 ANNI ELIZABETH FRASER RILASCERA’ NUOVA MUSICA IN OCCASIONE DEL PROSSIMO RECORD STORE DAY

Elizabeth Fraser, voce dei Cocteau Twins, è pronta a rilasciare nuova musica dopo un’assenza lunga 13 anni.

In occasione del prossimo Record Store Day 2022, che si terrà il 23 aprile, sarà infatti pubblicato il nuovo EP dei Sun’s Signature progetto che la Fraser condivide con Damon Reece, compagno dell’artista e in passato batterista per band come Massive Attack, Spiritualized, Echo And The Bunnymen e altre.

Il mini-album, stampato in sole 8000 copie (delle quali circa 4000 destinate al mercato americano) includerà brani che circolano già da un pò come “Underwater”, che la Fraser rilasciò in solo 300 copie nel 2000, e “Golden Air” e “Make Lovely the Day” suonati nel raro live dell’ex voce dei Cocteau Twins al Meltdown Festival 2012.

Ascolta “Underwater”:

L’ultimo singolo della Fraser risale al 2009, il singolo “Moses” scritto insieme a Reece.

Ecco la tracklist dell’EP:

Side A:

1. Underwater

2. Golden Air

Side B:

1. Bluedusk

2. Apples

3. Make Lovely The Day