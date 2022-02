LEMONHEADS LIVE IN ITALIA PER I 30 ANNI DI “IT’S SHAME ABOUT RAY”

LEMONHEADS LIVE IN ITALIA PER I 30 ANNI DI “IT’S SHAME ABOUT RAY”

Evan Dando porterà i suoi Lemonheads in Europa per celebrare i 30 anni di “It’s Shame About Ray”, quinto album della band uscito nel giugno del 1992.

Al momento l’unica data italiana è prevista a Bologna, al Covo Club, mercoledì 4 maggio 2022. Biglietti disponibili già su Dice.

I festeggiamenti per il trentennale di questo disco seminale per la scena alternative rock americana (e non solo) non si fermano ai soli concerti: “It’s Shame About Ray” sarà infatti ristampato in versione deluxe dalla Fire Records

La nuova ristampa, in uscita il prossimo 4 marzo, disponibile sia in doppio CD che doppio vinile, conterrà la solita ricca scelta di bonus tracks e demos come una nuova versione di “My Drug Buddy” registrata da Dando insieme a Juliana Hatfiled negli studi radiofonici di KCRW, le B side dei singoli “It’s A Shame About Ray” e “Confetti” e “Divan” brano disponibile fino ad oggi solo nell’EP “Mrs. Robinson/Being Round”.

Inoltre recentemente è stata annunciata anche la ripubblicazione di “The Lemonheads” album omonimo del 2007 che segnava il ritorno del marchio Lemonheads con line-up totalmente stravolta: al fianco del solo superstite Dando troviamo infatti Karl Alvarez e Bill Stevenson dei Descendents.

Il disco omonimo torna in vinile in 500 copie a partire dal 20 maggio.

Credit Foto: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons