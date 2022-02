TERZO ALBUM DEI PORRIDGE RADIO IN ARRIVO A MAGGIO. “BACK TO THE RADIO” è IL NUOVO SINGOLO

A distanza di un paio d’anni dal loro ottimo sophomore “Every Bad“, i Porridge Radio annunciano un nuovo LP, “Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky” (pre-order), in uscita il prossimo 20 maggio via Secretly Canadian.

La cantante Dana Margolin dice che il titolo “simboleggia gli alti e bassi della vita umana, della virtù e della trasgressione. Con questo album, i sentimenti di gioia, paura e infinito coesistono insieme”.

Il disco è stato co-prodotto con Tom Carmichael ed è sia una continuazione che una reazione a “Every Bad”, che è uscito nel marzo del 2020 proprio quando il mondo è andato in lockdown a causa del coronavirus. Dana dice che questa volta hanno puntato a qualcosa di più grande. “Continuavo a dire che volevo che tutto fosse ‘stadium-epic’ – come i Coldplay”.

Il loro primo singolo è la opening-tracx “Back To The Radio”, che è accompagnato da un video diretto da Ella Margolin, sorella della frontwoman.

“”Back To The Radio” è un enorme saluto introduttivo o un grande addio cerimoniale”, dice Dana. “L’ho scritta alla fine del 2019 quando ci stavamo preparando per l’uscita di “Every Bad” e sentivo che stavano arrivando un sacco di cose che non ero sicura di sapere come gestire. La canzone è cresciuta da una sensazione di intensa solitudine e dall’essere impreparata a ciò che tutti mi stavano promettendo stava per accadere – e da un forte desiderio di fuggire senza sapere in cosa volevo fuggire. Per me c’è un’enorme sensazione di catarsi in questa canzone, di lasciarsi andare e lasciare che ciò ti travolga”.

“Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky” Tracklist:

1. Back To The Radio

2. Trying

3. Birthday Party

4. End Of Last Year

5. Rotten

6. U Can Be Happy If You Want To

7. Flowers

8. Jealousy

9.I Hope Sheʼs OK 2

10. Splintered

11. The Rip

12. Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky