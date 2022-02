“BECOMING ALL ALONE” è IL PRIMO ASSAGGIO DAL NUOVO ALBUM DI REGINA SPEKTOR IN ARRIVO A GIUGNO

Regina Spektor ha annunciato “Home, Before and After”, il suo primo album da “Remember Us to Life” del 2016. Il nuovo lavoro arriverà il 24 giugno su Warner: “Becoming All Alone” è il primo assaggio.

La canzone, che parte morbida, si arricchisce poi di potenza e maggior orchestrazione con il passare dei minuti.

La Spektor ha registrato e co-prodotto “Home, Before and After” a New York con il produttore John Congleton.

Tracklist:

1 Becoming All Alone

2 Up The Mountain

3 One Man’s Prayer

4 Raindrops

5 SugarMan

6 What Might Have Been

7 Spacetime Fairytale

8 Coin

9 Loveology

10 Through A Door

Photo Credit: Shervin Lainez