E’ MORTO MARK LANEGAN

Un colpo al cuore che arriva improvviso e fa tanto male: Mark Lanegan non è più tra noi.

Il cinquantasettenne musicista nativo dello stato di Washington, infatti, ci ha lasciati questa mattina per cause sconosciute.

La triste notizia è arrivata poco fa con un comunicato sui suoi canali social: “Il nostro amato amico Mark Lanegan è morto questa mattina nella sua casa di Killarney, Irlanda. Amato cantante, cantautore, autore e musicista, aveva 57 anni e lascia la moglie Shelley. Nessun’altra informazione è disponibile al momento. La famiglia chiede a tutti di rispettare la loro privacy in questo momento”.

Difficile commentare in momenti come questo: Mark, nel corso della sua lunga carriera, era stato protagonista con Screaming Trees, Queens of the Stone Age, the Gutter Twins e tanti altri gruppi e progetti, oltre ad aver pubblicato ben 20 album a suo nome.

Il suo lavoro più recente è stato “Straight Songs Of Sorrow“, uscito a maggio 2020 via Heavenly Recordings, mentre lo scorso ottobre aveva pubblicato “Dark Mark Vs. Skeleton Joe”, il suo nuovo progetto insieme a Joe Cardamone degli Icarus Line.

Nel suo ultimo libro, “Devil In A Coma”, uscito a dicembre, Mark aveva parlato del suo stato di salute che si era aggravato dopo aver contratto il covid nel marzo dello scorso anno.

Photo Credit: Trevis Keller