NUOVO ALBUM IN ARRIVO PER TIM KASHER (CURSIVE, THE GOOD LIFE): IL PRIMO SINGOLO è “I DON’T THINK ABOUT YOU”

Il frontman dei Cursive e dei The Good Life Tim Kasher ha annunciato il suo quarto album solista, “Middling Age”, previsto per il 15 aprile via 15 Passenger/Thirty Something Records (pre-order). L’album contiene una comparsata anche di Laura Jane Grace e il sassofono di Jeff Rosenstock su “Forever of the Living Dead”, le percussioni del batterista dei Cloud Nothings Jayson Gerycz, la tromba e il violoncello di Patrick Newbery e Megan Siebe, rispettivamente compagni di band dei Cursive, il basso su “100 Ways To Paint A Bowl Of Limes” di Macey Taylor della Mystic Valley Band e una canzone scritta ed eseguita da Natalie Tetro, nipote di nove anni di Tim (“Long Days”).

Il primo singolo è “I Don’t Think About You”, che Tim definisce come “[l’ossessione] per qualcuno che se n’è andato, lasciando il narratore solo tra i detriti di una vita che una volta condividevano. ‘I Don’t Think About You’ è una canzone che è venuta abbastanza rapidamente, mentre canticchiavo distrattamente il titolo più e più volte mentre lavoravo agli accordi. Il concetto mi ricorda un po’ quello di ‘I Got My Mind Set On You’, una canzone che ripete il suo ritornello all’infinito come mezzo per suggerire una certa ossessione, così ho pensato di approcciare questa canzone in modo simile”.

Ha diretto lui stesso il video, e aggiunge: “Il video era qualcosa che potevo fare a casa, da solo, in tempi di pandemia. Ho sempre apprezzato il video dei New Order per ‘Round And Round’, un gruppo di modelle che fissano lo schermo. Ho pensato di fare qualcosa di simile, ma sfortunatamente qui abbiamo solo un mucchio di versioni di me che fisso lo schermo al posto di modelle attraenti“.

Tracklist

1. Middling Age Anxiety Prologue (feat. ‘Long Days’ By Natalie Tetro)

2. I Don’t Think About You

3. What Are We Doing

4. The John Jouberts

5. 100 Ways To Paint A Bowl Of Limes

6. On My Knees

7. You Don’t Gotta Beat Yourself Up About It

8. Life Coach

9. Whisper Your Death Wish

10. Up And Cut Me Loose

11. Forever Of The Living Dead

Credit Foto: Erica Lauren