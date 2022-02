THE AFGHAN WHIGS SONO TORNATI! ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “I’LL MAKE YOU SEE GOD”

Con The Afghan Whigs siamo fermi, discograficamente parlando, al 2017 con “In Spades” (che tra l’altro ci era piaciuto molto), poi ovviamente abbiamo il prolifico Greg Dulli che si è tenuto occupato sia da solo ma anche in altri progeti, ma ora, ecco la grande notizia, gli Afghan Whigs sono tornati. “I’ll Make You See God” è il primo singolo nuovo della band in 5 anni. per ora non ci sono0 altre notizie che riguardano album o tour, ma gli occhi, ovviamente sono più che aperti…

Photo Credit: Chris Cuffaro