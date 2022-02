VIDEO: STAR PARTY Push You Aside

Si avvicinano all’esordio gli Star Party di Seattle, “Meadow Flower” infatti è in uscita l’11 marzo su Feel It e Tough Love. “Feedback pop” come se piovesse, con chitarre sature, drum machine secca e via di delizie zuccherose, cariche di noise. Come dicono le note stampa, immaginate se “Discharge e Alvvays avessero un bambino…ecco, sarebbero gli Star Party“. La gustosa anticipazione che vi proponiamo oggi è la sonica “Push You Aside”, ottimo biglietto da visita per mettere in luce tutte le caratteristiche vincenti della band.

Gli Star Party sono il progetto di Carolyn Brennan e Ian Corrigan, musicisti che condividono l’amore per la musica rock n roll ad alto voltaggio. Nel corso del 2021, gli Star Party hanno scritto e registrato il loro LP di debutto, “Meadow Flower”, dove e quando potevano, insieme a Schnug degli Sweeping Promises che ha mixato e masterizzato l’album. Se amate Black Tambourine, Confuse, The Count Five e The Shop Assistants, beh segnate il nome dei deliziosi Star Party.

